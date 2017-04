Verkoopprijs huizen stijgt vooral fors rond Nijmegen

Dieptepunt

Heel Gelderland krabbelt weer op na de crisis in de huizenmarkt, die te zien aan de NVM-cijfers, in 2012 en 2013 zijn dieptepunt beleefde. Toen daalden in alle gemeenten in de provincie de prijzen. Zowel plattelandsgemeenten als steden ontkwamen daar toen niet aan.

Amsterdam

Ook in de NVM-regio's Oss, Uden en Noord-Oostbrabant stijgen de verkoopprijzen sinds begin 2016 weer, op een dipje in het land van Cuijk na eind 2016. Een trend die in heel Nederland te zien is. In de regio Amsterdam stegen de prijzen het hardst: huizenkopers in de hoofdstad waren gemiddeld 21 procent meer kwijt dan in het eerste kwartaal van 2016.