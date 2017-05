Vermoedelijk gestolen auto uitgebrand in Nijmegen

Logeren bij Van der Valk 'mooie oplossing' tegen geluidshinder N325

4 mei LENT - Een uitgebreid ontbijt in de ochtend, na het werk een drankje aan de bar en vanuit de kamer een prachtig uitzicht op Nijmegen. De circa 90 omwonenden van de N325 die op kosten van de provincie in hotel Van der Valk in Lent logeren, hebben weinig om over te klagen.