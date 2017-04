Verwoestende brand in Nijmegen: Mijn levenswerk is weg

Ingrid Kruisbergen begon vijf weken geleden een drogisterij. Ze vertelt in tranen: ,,Ik ben er kapot van, alles is weg bij mij. Al mijn geld heb ik in de zaak gestoken, dit is einde oefening voor mij. De verzekering zal lang niet alle schade dekken.’’



Weezenhof-bewoner Rina Phernabuck: ,,Ik vind het zo erg voor Ingrid die net met haar drogisterij is begonnen. Ook de bloemenzaak is weg. We konden behalve schoenen eigenlijk alles kopen wat we nodig hebben. Het is maar de vraag hoe het nu verder gaat.’’