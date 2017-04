Vierdaagseloting om 14.00 uur, maar het blijft nog even spannend

NIJMEGEN - De verloting van 11.521 startbewijzen van de Nijmeegse Vierdaagse is vanmiddag om twee uur. Dat gebeurt onder toeziend oog van een notaris. Maar het blijft nog even spannend, want pas in het begin van de avond weten alle 11.521 potentiële deelnemers of ze wel of niet zijn ingeloot.