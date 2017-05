Vluchtende chauffeur is 30-jarige Nijmegenaar

Dollemansrit

Onduidelijk is nog waarom de Nijmegenaar ervandoor ging toen hij op de Graafseweg in Nijmegen een stopteken kreeg. Daarop volgde een vlucht die pas eindigde in Zeeland. De man reed daar in op een politieauto, nadat hij veel meer stoptekens had genegeerd en op meerdere kruispunten door rood was gereden.