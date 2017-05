Voetbal in de oorlog: NEC onder vuur door Engelse jachtvliegtuigen

IJsje voor agent bij wietfabriekje in Waterkwartier in Nijmegen

15:49 NIJMEGEN - ,,Hier alsjeblieft. Het is zo warm.'' Een bewoonster van de Brederostraat in het Nijmeegse Waterkwartier overhandigde agent Chris Thalen woensdagmiddag spontaan een doos met ijsjes. Thalen en zijn collega's van het hennepteam waren druk bezig met de ontruiming van een illegale hennepkwekerij. Op zolder van het rijtjeshuis in de volksbuurt werden 400 planten aangetroffen. Op de eerste verdieping lagen henneptoppen te drogen.