Volkszanger Gertjan vervult laatste wens van overleden vader

Trots

Tot dit jaar, want vanaf zaterdag 11 maart is Speciaal voor jou te koop. De cd draagt hij op aan zijn overleden vader. „Hij is vorig jaar september gestorven aan een hersentumor. Onze band was heel bijzonder. Mijn pa was lief en zorgzaam, maar ook heel recht voor zijn raap. De zaterdag voor zijn dood sprak hij pas voor het eerst uit hoe trots hij op me was. Ook vertelde hij me z'n laatste wens: dat ik ooit een eigen album zou uitbrengen.”