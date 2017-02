Was het achteraf misschien beter geweest om haar meteen naar een verpleeghuis te brengen?

,,Ik kon haar niet naar een verpleeghuis brengen, omdat ze daar geen indicatie voor had. Bovendien wilde ze het zelf niet. Ik heb de verhuizing naar het tuinhuis wel een beetje onderschat en eigenlijk ben ik ook niet zo goed voorgelicht. Ik dacht dat ze nog wel een paar jaar stabiel zou blijven. Maar ik heb haar uit haar huis gehaald waar weliswaar een broos evenwicht was, maar wel een evenwicht. Toen kwam ook nog die heupoperatie. Dat waren twee ingrijpende gebeurtenissen. Ik moest kiezen uit twee kwaden. En met die pijn kon ze natuurlijk ook niet blijven lopen. Maar daardoor is het wel heel snel gegaan en had ze 24 uurszorg nodig. Dat konden we haar natuurlijk in dat huisje niet bieden. Het staat er nog steeds en is van mijn moeder. Het staat te koop."



Zaterdag ben je te gast in LUX om te praten over de film. Word je inmiddels gezien als deskundige?

,,Een deskundige ben ik natuurlijk niet, maar ik merk wel dat er veel lotgenoten komen, mensen die ook mantelzorger zijn. Ook zorgpersoneel trouwens. Ze komen graag even met mijn praten en dat begrijp ik wel. Ik ben niet de enige die moet zorgen voor naasten. Voor veel mensen is dementie het ergste dat er is. Maar eigenlijk is ziek zijn net zo erg. Kanker, blind worden. Het is een deel van het leven, oud worden, ziek worden, dement worden. Onontkoombaar. Vaak is dementie voor familie en vrienden veel zwaarder dan de mensen zelf. Er zijn familieleden die dan maar niet meer op bezoek komen, omdat ze het niet aankunnen om iemand te zien aftakelen. Maar dat is wel heel jammer, want ze vinden het juist erg prettig als er bekenden op bezoek komen."