Voorbijgangers moesten opzij springen voor ramkraker

De dader reed in een Opel Corsa. Die parkeerde hij eerst in een steegje bij de supermarkten - naast de EMTÉ is er ook een Lidl gevestigd - waarna hij een helm opdeed en de EMTÉ en omgeving verkende. Vervolgens stapte hij even voor 09.00 uur met helm op in zijn auto, reed achteruit door de schuifpui en ramde de pinautomaat in de winkel. Die raakte beschadigd, maar de man zou niks hebben buitgemaakt.