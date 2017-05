Vrijwilligers ruimen Waalstrandjes niet meer op, er ligt té veel troep

Afvalinzamelaar Dar maakt de stranden voortaan schoon bij mooi weer. De hoge temperaturen van maandag en dinsdag zorgden meteen voor veel werk.

Toename

Ruim drie jaar lang ruimden vrijwilligers van de groep Actie Schone Waal op bij de stranden. Ze werden daarbij geholpen door verschillende organisaties en individuen. Maar door de grote toename van bezoekers bij de stranden, werd de problematiek voor de vrijwilligers te groot. Daarop heeft de gemeente aan afvalinzamelaar Dar de opdracht gegeven om bij mooi weer op te ruimen.

Kronenburgerpark

Dar had met het mooie weer meteen de handen vol aan het Waalstrand. Daardoor kwam de afvalinzamelaar pas later toe aan het verwijderen van de rommel die was achtergelaten in het Kronenburgerpark, aldus een woordvoerster van Dar. Achtergelaten flessen en ander afval stond daar gisterochtend in kringen om de prullenbakken.

Troep

'Zomerafval' noemt Dar de rotzooi die wordt achtergelaten op de Waalstranden. ,,Het was sinds lange tijd weer mooi weer, dan merken we dat er meer afval blijft liggen’’, aldus de woordvoerster. Er blijft nog steeds veel troep liggen in het natuurgebied, zo constateren zowel Dar als vrijwilligers van Actie Schone Waal. ,,Het is vooral van belang dat er meer besef komt bij mensen dat ze hun afval moeten opruimen’’, aldus de woordvoerster van de afvalinzamelaar.