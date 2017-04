Warme kussens uit Nijmegen veroveren het koude deel van de wereld

NIJMEGEN - Wat hebben de horecaterrassen in Nijmegen, rondvaartboten in de Amsterdamse grachten, en de stadionstoeltjes van eredivisionist Heracles Almelo gemeen? Bij het Nijmeegse Sit & Heat weten ze het antwoord wel, namelijk dat je het op die plekken niet snel koud zult hebben. En dat allemaal dankzij de verwarmde zitkussens van het bedrijf, die nu ook internationale interesse hebben gewekt.

Het is eind 2008 als toenmalig minister Cramer van VROM - nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu - een wedstrijd voor studenten uitschrijft. De minister wil alle terrasverwarmers verbieden, maar heeft geen fatsoenlijk alternatief voorhanden. Jorg Rijkschroeff heeft wel een goed idee, denkt hij. Het heeft iets met verwarmde stoelkussens te maken.

10.000 euro

Rijkschroeff stuurt zijn voorstel in en wordt prompt uitgenodigd om het te presenteren aan Cramer. ,,Zat ik daar, een paar weken later, om mijn plannen toe te lichten. De minister was enthousiast, en ik kreeg 10.000 euro subsidie om een elektrisch verwarmd kussen te ontwikkelen’’, vertelt Rijkschroeff nu, een kleine tien jaar later, vanuit het kantoor van Sit & Heat op de Novio Tech Campus in Nijmegen.

Want Sit & Heat, dat is hoe zijn bedrijf is gaan heten. Rijkschroeff ontwikkelde destijds het kussen, rondde zijn studie af, en besloot er voor te gaan. Zijn doel: weg met de heaters. ,,Door het rookverbod in de horeca gingen meer mensen naar buiten. Maar toen werden er wel heaters op de terrassen gezet. Die heaters, op gas of stroom, staan de buitenlucht te verwarmen. Dat is het meest idiote ding ooit.’’

CO2

,,Als we met z'n allen de CO2-uitstoot omlaag willen brengen, dan moeten we met dit soort onzin beginnen’’, vervolgt de 28-jarige Nijmegenaar. En dus richt hij zijn pijlen op de horeca, en wil hij op alle terrassen zijn kussens zien. Nijmegen is een voorbeeldstad, zegt Rijkschroeff. ,,In de Nijmeegse horeca maken al 10 terrassen gebruik van onze verwarmde kussens. Nu hopen we dat andere steden dit voorbeeld volgen.’’

Maar, het blijft niet alleen bij de horeca. Samen met Koninklijke Ahrend werkt Sit & Heat nu aan verwarmde bureaustoelen. ,,In kantoortuinen is er altijd ruzie om de thermostaat. De ene werknemer heeft het koud, de ander juist warm. Nou, dan geef je de collega die het koud heeft, toch een verwarmde bureaustoel? Iedereen blij, want de energierekening van het bedrijf gaat ook nog eens omlaag.’’

Rondvaartboten

Inmiddels varen ook drie rondvaartboten in de Amsterdamse grachten met Sit & Heat kussens, vertelt de Nijmeegse ondernemer trots. ,,Wij willen alleen daar verwarmen waar mensen het nodig hebben. Dus per zitplaats zit er een sensor in de kussens. Gaan er 10 passagiers mee, dan worden alleen die 10 plekken verwarmd. Verlaten ze de boot, dan slaan door de sensoren de kussens na twee minuten automatisch af.’’

Rijkschroeff denkt dat in de ouderenzorg ook het nodige te winnen valt. ,,Oudere mensen zitten veel, en de verwarming in een verzorgingshuis staat vaak hoog. Maar het personeel heeft het bloedheet.’’ Bovendien is het voor mensen prettig om de warmte van het kussen in je onderrug te voelen, stelt de bedenker. ,,Alsof je thuis tegen de radiator aanzit als het koud is, maar dan comfortabeler.’’

Hoe dan ook, sinds de Nijmegenaar in 2012 de eerste investeerder bereid vond geld te steken in zijn bedrijf, is Sit & Heat gestaag gegroeid. Maar, de afgelopen maanden gaat het ineens hard, ziet ook de 28-jarige. ,,De start-upfase zijn we nu wel ontgroeid’’, zegt Rijkschroeff. Volgens de oprichter zit het bedrijf nu in de scale-upfase. "We zijn nog klein, maar hebben de potentie om enorm te groeien.’’

Business seats

En die groei, die zou zomaar in het buitenland kunnen liggen. Rijkschroeff werkt samen met een Britse fabrikant van stadionstoeltjes, om de business seats van Engelse eredivisieclubs te verwarmen. Ook vanuit Australië is interesse getoond, zegt hij. ,,Bij Heracles Almelo zit onze techniek al in de tribune. Weg met die energieslurpende heaters onder het dak die enorm moeten branden voor een beetje warmte.’’