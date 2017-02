Wat een Amerikaans bedrijf in Nijmegen te zoeken heeft

NIJMEGEN - Vijftien grote bedrijven uit binnen- en buitenland vestigden zich in 2016 in Gelderland, bleek vorige week uit gegevens van Oost NV. Eén van die buitenlandse bedrijven is het Amerikaanse Macom. Waarom koos de chipmaker uit Massachusetts voor Nijmegen, toen verdere Europese uitbreiding nodig was?

Macom is in Europa al actief in Ierland en Frankrijk, maar voor de ontwikkeling van nieuwe halfgeleiders was toch een stukje specifieke kennis nodig. En dat vond het bedrijf op de Novio Tech Campus in Nijmegen, zegt Niels Kramer, manager business and product development. „In Nijmegen zitten veel mensen die verstand hebben van wat wij doen, het maken van chips voor bijvoorbeeld telecommunicatie en satellieten.”

Ligging

Ook de ligging van Nijmegen speelt mee, zegt Kramer. „We zitten ook in het Ierse Cork, maar dat is toch wat geïsoleerder in Europa. Met Nijmegen, zo vlak bij de Duitse grens, en afstand tot vliegvelden Schiphol en Düsseldorf, zijn we een stuk toegankelijker voor klanten en partners. Nederland heeft een gunstige ligging in Europa, en het ecosysteem is hier goed. Er zijn veel technische universiteiten, waar mensen worden opgeleid die ons kunnen helpen groeien.”

Campus

Eindhoven was met zijn High Tech Campus een geduchte concurrent voor Nijmegen, als vestigingsplaats voor Macom. „Maar wat er op de Novio Tech Campus gebeurt, dat is toch wel heel aantrekkelijk”, vertelt Kramer. „Het nieuwe station (Nijmegen Goffert, SM) is een enorm voordeel voor de bereikbaarheid. Daarnaast is de campus erg laagdrempelig voor start-ups. Het is fijn om hier te beginnen met een kleiner kantoor.”

Gunfactor

Maar, Nijmegen had ook wel de gunfactor ten opzichte van bijvoorbeeld Eindhoven, geeft Kramer toe. „De huidige CEO van Macom, John Croteau, heeft in het verleden lang bij NXP gewerkt. Hij kent het netwerk voor halfgeleidertechnologie in Nederland dus goed. Dat geldt ook voor de rest van het management van Macom. Die waren al snel overtuigd van de potentie van Nijmegen. Vanuit Amerikaans perspectief heeft Nederland een gunstige ligging, en dan was Nijmegen een logische keuze.”