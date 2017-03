Waterglijbaan komt terug, waaghalzen kunnen van Waaltrap afglijden

NIJMEGEN - De pop-up waterglijbaan die in mei vorig jaar op de Stikke Hezelstraat stond, komt terug. Hij is dan wel te vinden op een andere plek. Van 25 tot en met 28 mei kunnen waaghalzen van de trappen aan de Waalkade razen.

,,Het is één en dezelfde waterglijbaan die uit delen bestaat'', legt organisator Mark Verhoeven van Splash Waterslides uit. Nijmegen kan dit jaar rekenen op nog meer spektakel dan vorig jaar. Vorig jaar op de Stikke Hezelstraat was de baan 150 meter lang, dit jaar wordt er bij de Veerpoorttrapen 50 meter langer aan toegevoegd.

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de Nijmeegse Splash is inmiddels gestart. Tickets zijn verkrijgbaar via de Facebooksite van Splash .

Ambitie

Het Nijmeegse bedrijf heeft ambities te over. Doel is namelijk om overal ter wereld waterglijbanen te bouwen. ,,We zijn met verschillende steden en dorpen in gesprek. Concreet is het nog niet, maar we hopen dit jaar op zo'n vier à vijf plekken te staan'', aldus Verhoeven.