Waterpolitie woedend om bezuinigingen: alleen noodoproepen

Noodkreet

Roeidrama

De Nijmeegse politieboot assisteerde zaterdag bij het ongeluk met de roeiboot op de Nederrijn bij Huissen. Bij het ongeluk lieten twee roeiers het leven. De politieboot was bijna niet uitgevaren, omdat ze niet bemand was. De bemanningsleden werden na het ongeluk in allerijl thuis gebeld, zo vertellen de agenten. ,,Eigenlijk zou je niet moeten uitvaren. Dan wordt het probleem direct zichtbaar. Maar dat kan niet, hoe diep onze frustratie ook zit. Je bent en blijft politieman. Als mensen in nood zitten, ga je erop af.’’

Bureau dicht

Door de bezuinigingen gaat de Waterpolitie Landelijke Eenheid op in de nieuwe dienst Infrastructuur. In Nijmegen gaat het politiebureau in de Waalhaven rond de zomer dicht. Het dorp Wolfheze in de bossen bij Arnhem wordt de nieuwe standplaats. Daar is op Planken Wambuis al sinds jaar en dag de verkeerspolitie gevestigd. De boot blijft in de Waalhaven liggen. De negen bemanningsleden gaan opereren vanuit het politiebureau in het Nijmeegse stadscentrum.