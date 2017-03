Weidevogel ook in Gelderse uiterwaard in de knel

Single en festival vanwege terugkeer cultserie Twin Peaks

27 maart ARNHEM/NIJMEGEN - Het is zonder meer één van de meest merkwaardige tv-series ooit gemaakt: Twin Peaks, een soapmysterie over de moord op de 17-jarige Laura Palmer in een godvergeten plaatsje in de Verenigde Staten. De serie keert na een afwezigheid van ruim 25 jaar terug op televisie en dat is reden om daar in de regio bij stil te staan.