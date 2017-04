Welke visboer bakt de beste kibbeling van Nederland?

Kibbeling en lekkerbekken werden voor het eerst gemaakt en gegeten eind jaren 70. Het waren toen vooral de gebakken schol, een makreel of een haring die bij de viskraam werd gehaald. De kibbeling werd toen ook nog van schar gemaakt, een vis die in groten getale aanwezig is in de Nederlandse wateren en heel goed smaakt. ,,Het is een ondergewaardeerde vis, niemand wil het eten, maar eigenlijk is het een delicatesse. Het is toch wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Jammer, want van schar kunnen we echt mooie kibbeling van maken.’’



'Naar de haringkar'

De Nijmeegse visboer is een bekende in de stad. Hij is de vierde generatie visverkopers, maar eind deze maand stopt hij na 50 jaren vis verkopen. Hij (68 jaar), zijn vrouw Gepke en zijn vier kinderen beheersen allemaal het vak, maar het is tijd voor andere dingen. De winkel is verkocht en hij gaat uitslapen, wandelen en hardlopen. Hij blijft vis eten, want tegen vlees kan hij niet zo goed. En hij gaat het halve jaar naar zijn strandhuisje in Zandvoort. ,,Over de zee turen en over het strand lopen naar de haringkar.’’