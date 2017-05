Britt Adolfs: 'Ik vecht ook hard tegen vriendinnen'

,,Mijn sterke kant zijn mijn lange benen. In mijn gewichtsklasse, tot 50 kilogram, zijn de meeste tegenstanders wat kleiner. Die kunnen me daardoor moeilijk raken. Voor een belangrijk toernooi ga ik altijd harder trainen, omdat ik dan 2 of 3 kilo moet verliezen. In een klasse hoger, tot 56 kilo, krijg ik te maken met heel andere tegenstanders. Daar ben ik dan echt te licht voor. Ik ben in 2015 in Italië wereldkampioen geworden, in dat jaar was ik ook al Europees kampioen. In het najaar moet ik mijn wereldtitel verdedigen, dat is mijn grote doel.



,,Voorlopig ben ik nog geblesseerd aan mijn schouder. Best wel lang. Het duurde lang voordat de juiste diagnose werd gesteld. Eerst was het een slijmbeursontsteking, nu denken de artsen dat het een pees- en spierprobleem is. Ik kan alleen mijn benen trainen.