Westerveld waarschijnlijk toch in Kamer, Slootweg eruit

Van Bergen, Kadioglu en Paes wel, Peeters niet bij Oranje O19

15:08 ARNHEM/NIJMEGEN - Bondscoach Maarten Stekelenburg heeft Mitchell van Bergen van Vitesse en de NEC’ers Ferdi Kadioglu en doelman Maarten Paes opgenomen in de selectie van Oranje Onder 19 jaar. Nijmegenaar Mink Peeters is een opvallende afvaller in de nationale jeugdploeg. Hij speelt bij Real Madrid.