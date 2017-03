Wetenschappers: Nijmeegse donjon is Disneyland in Valkhofpark

Meer­LICHT-te­le­scoop van Radboud naar Zuid-Afrika

11:46 NIJMEGEN - De grootste telescoop van Nederland verhuist binnenkort naar Zuid-Afrika. Het gevaarte, dat nu nog in het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit te zien is, is zo'n anderhalve meter hoog en heeft een doorsnede van 65 centimeter.