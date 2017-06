Wietbroers uit Nijmegen: Wiet is verdriet

video Moenen, Mariken en pastoor draaien weer rondjes in oud carillon

11 juni NIJMEGEN - Voor het eerst in 15 jaar heeft het oude carillon in de Koningstraat in het centrum van Nijmegen zondag weer gespeeld. Moenen, Mariken en de pastoor zijn voor de speciale gelegenheid in het nieuw gestoken voor hun rondje in het klokkenspel, dat al zeker sinds 1955 in het centrum hangt.