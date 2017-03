Windmolens draaien verlies door gebrek aan wind

NIJMEGEN - Het afgelopen jaar was dramatisch voor eigenaren van windmolens. Zo veel wordt duidelijk bij een rondgang langs een aantal windmolenparken in Gelderland. Na de directeur van het windpark Nijmegen-Betuwe, blijken ook andere exploitanten last te hebben van die ene simpele en onbeheersbare factor: het waait te weinig.

Voor Yard Energy Group, onder meer verantwoordelijk voor de windparken in Duiven en Buren, was 2016 het allerslechtste windjaar sinds ze begonnen met meten, zes jaar geleden. 2017 is niet veel beter begonnen, weet Teele Horstra van Yard.



,,Januari is de meest winderige maand. Dit jaar was het bijna de helft van wat het normaal zou moeten zijn.’’ Hoe dat kan? Horstra weet het ook niet: ,,Soms denk je aan klimaatverandering, maar dan opeens bulkt het weer van de wind. Er is geen pijl op te trekken.’’

Quote Er is geen pijl op te trekken. Teele Horstra van Yard Energy Group

Volledig scherm De windindex (windex) van Yard Energy Group. Hierin is duidelijk te zien dat 2016 een enorme dip laat zien. 2015 was daarentegen een topjaar. © YARD ENERGY Group B.V.

Ook windparken Maanderbroek bij Ede en Hagenwind bij Aalten, hadden een teleurstellend 2016. In Ede is vorig jaar 16 procent minder energie geproduceerd, vertelt Arthur Vermeulen van Raedthuys Groep. Volgens een woordvoerder van het park in Aalten is er deze eeuw pas drie of vier keer eerder zo'n slecht windjaar geweest.

De schommelingen in het weer zijn lastig te verklaren, zegt Reinout van den Born van Meteo Group. Al draagt klimaatverandering volgens hem wel bij aan een rustiger weerbeeld in Nederland. ,,Het aantal stormen is de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Wij zouden ook graag willen weten hoe dat precies kan. Tot nu toe kunnen we waarnemen en conclusies trekken, nog niet voorzien.’’