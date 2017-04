Woede en tranen bij rechtszaak bedrijfsarts Smit Draad

Bedrijfsarts en werknemers staan deze dinsdag lijnrecht tegenover elkaar in een zaaltje van het Paleis van Justitie in Den Haag. Niet voor alle toehoorders is plaats, enkelen moeten staan. Vijf zieke werknemers van Smit Draad, allen 100 procent arbeidsongeschikt verklaard inmiddels, zijn boos op de arts. Ze voelen zich door haar in de steek gelaten. ,,Degene die mij had moeten helpen, heeft mij aan mijn lot overgelaten", verklaart werknemer Willem Schattevoet in een emotioneel betoog.

Empathie

Advocaat Oswald Nunes van de bedrijfsarts hekelt de gang van zaken. ,,De bedrijfsarts heeft empathie voor de werknemers, maar is ook boos. De tegenpartij komt nu met een nieuwe advocaat, een nieuwe deskundige maar niet met nieuwe feiten.''

Niets te verwijten

Kernvraag in dit hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is: heeft de bedrijfsarts genoeg gedaan? De vijf klokkenluiders van Smit Draad vinden van niet. De bedrijfsarts zelf vindt dat haar niets te verwijten valt. Bovendien: ,,Ik had niet de indruk dat het er heel ernstig was. Niet heel anders dan in andere bedrijven die ik ken. Het zou er wel schoner kunnen.''

Slapeloze nachten

Willem Schattevoet had angst en grote zorgen over zijn gezondheid, vertelt hij in de rechtszaal. ,,Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Heb zelfs overwogen om uit het leven te stappen.'' Die laatste opmerking komt bij de bedrijfsarts hard binnen. ,,Moet dat nou op deze manier?'', zegt ze snikkend aan het einde van de zitting.

Schadelijke oplosmiddelen

Boos stapt Wout van Veen, een van de advocaten van de werknemers, na het emotionele slotwoord van de bedrijfsarts de rechtszaal uit. ,,Met zulke tranen beweren dat er objectief niet is vastgesteld dat de arbeidsomstandigheden slecht waren bij Smit Draad!" Van Veen kan er niet bij. ,,Ze kon het allemaal zien en ruiken op de werkvloer: de bakken met schadelijke oplosmiddelen stonden open, productielijnen waren open, het stof hing in de lucht."

De uitspraak volgt binnen twee maanden. Maar, zo zegt de voorzitter van het tuchtcollege, 'gezien de belangen en emoties aan beide kanten zal ik mijn best doen zo snel mogelijk met een uitspraak te komen'.