Woningen ontruimd vanwege gaslek in Nijmegen

Verdachte met traangas en in­bre­kers­ge­reed­schap gepakt in Nijmegen

8:51 NIJMEGEN - In de wijk Aldenhof in Nijmegen is maandagmorgen vroeg een verdachte gearresteerd, op verdenking van inbraak in één of meerdere auto's in de Meijhorst. Een tweede verdachte kon ontkomen en is nog voortvluchtig.