Yes, geslaagd! Of niet...

Terwijl zij in spanning naast de telefoon zitten te wachten, kijken wij nog even terug. Want hoe moeilijk waren de examens dit jaar? Een klein beetje makkelijker dan die van vorig jaar, kijkend naar het aantal klachten dat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) dit jaar ontving. Werden er in 2016 nog 204.302 klachten gemeld, dit jaar waren het er 'slechts' 189.277.

Veruit de meeste klachten kreeg het LAKS dit jaar van de havisten. Het eindexamen Nederlands was daarbij de 'grootverdiener'. Ruim 20.000 jongeren gaven aan klachten te hebben over het examen. Zo zou het te moeilijk zijn geweest, en was het ook nog eens te lang. Vooral de eerste tekst in het examen werd door veel kandidaten als ingewikkeld ervaren.

Ook bij het vwo was Nederlands goed voor de meeste klachten. Over dit examen werd zelfs zoveel geklaagd dat er een nieuw record werd gevestigd. Teksten waren te lang, er waren te veel open vragen en het was ook nog eens te moeilijk. Het LAKS ontving ruim 28.858 klachten over het examen.

Vmbo

De leerlingen die eindexamen deden op het niveau vmbo-gl en -tl waren vooral ontevreden over hun eindexamen Engels. Veel scholieren vonden dat de opgaven niet bij hun niveau pasten. Ruim 14.000 leerlingen belden hierover met het LAKS. Volgens het actiecomité kwam een aantal docenten Engels met dezelfde klacht.

Bij de cijfers van het LAKS moet wel een kleine kanttekening geplaatst worden. Zo is het aantal klachten dit jaar deels achtergebleven door problemen met de website van het LAKS, meldt de organisatie. In een persbericht schrijft het actiecomité: 'Op donderdag 18 mei is de website zelfs enige tijd gehackt, waarna het LAKS zeker 20 uur offline was.'

Opmerkelijk