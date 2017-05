Youri (15): Als ik die vrouw niet had gered, had ik helemaal niet geslapen

,,Ik ben best moe. Vanavond doe ik even niets. Ik ben dit natuurlijk niet gewend'', zegt de 15-jarige Youri Uil uit Nijmegen.

Iedere dag fietst Youri langs de spoorwegovergang bij de d'Almarasweg, waar de vrouw vast kwam te staan met haar scootmobiel. Donderdag kwam hij net terug van school, toen hij de vrouw op de spoorwegovergang zag. ,,Ik had eerst helemaal niet in de gaten dat ze niet verder kon. Ik dacht dat ze probeerde over te steken. Pas daarna had ik door dat de accu van de scootmobiel het niet meer deed en dat de wielen op slot zaten. Toen ben ik erop af gerend.'' De vrouw heeft een beperking en kan niet praten, hierdoor kon ze niet duidelijk maken dat ze in nood zat.

Terwijl de spoorbomen al omlaag zijn, probeert Youri de vrouw in beweging te krijgen. ,,Het lukte in eerste instantie nauwelijks. Ik had echt heel veel kracht voor nodig.’’ Ondertussen zag hij de trein op zich af komen. ,,Het scheelde echt maar tien centimeter. De machinist zag het niet meteen en kon dus pas laat remmen. Hij was zo blij, hij kwam me half omhelzen. Zij maken natuurlijk ook heel wat mee in hun werk.’’

Als ik niet had geholpen, dan had ik zeker niet kunnen slapen Youri Niet onbewogen

De actie liet hem zelf ook niet onbewogen. ,,Ik kon daarna nauwelijks meer op mijn benen staan. Thuis heb ik mijn beste vriend gebeld, die was ook onder de indruk. En mijn moeder. Nee, ze hoefde van mij niet naar huis te komen, want mijn oma zou sowieso al langskomen.’’ Het had heel anders kunnen aflopen, weet Youri. ,,Als ik niet had geholpen, dan had ik zeker niet kunnen slapen.’’

