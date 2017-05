Zappa's opent nieuw restaurant aan Plein 1944

Dat is althans het streven. Of het lukt is de vraag. ,,Er moet heel veel gebeuren om het pand horeca-klaar te maken. We hopen over een paar weken te kunnen beginnen met de verbouwing’’, vertelt Necati Akilli.



Samen met zijn broer Yilmaz begon hij vijf jaar geleden met Zappa's aan de Korenstraat in Arnhem. De ondernemende broers zijn drie jaar op zoek geweest naar een goede locatie voor een tweede vestiging, het liefst in Nijmegen. ,,We hebben in meerdere steden gekeken, maar Nijmegen had onze voorkeur. Een mooie stad, een stad met veel studenten, dichtbij huis. En Plein 1944 is een mooi plein’’, zegt Necati Akilli.