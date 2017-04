Zeer grote brand bij voormalige Spar Nijmegen, vuur overgeslagen naar andere winkels

videoNIJMEGEN - In de voormalige Spar-supermarkt Looijschelder in winkelcentrum Weezenhof, aan de Weezenhof 55e straat in Nijmegen, is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand ontstaan. De brand ontstond rond 01.45 uur en is overgeslagen naar andere winkels. De brandweer heeft opgeschaald naar 'een zeer grote brand'.

De brandweer is met meerdere tankautospuiten, grootwatertransport en een hoogwerker aanwezig om het vuur te blussen. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende winkels van het winkelcentrum. Het vuur is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio via het dak overgeslagen naar de kleinere winkels. Onder andere de Etos, de slager, een kapper en een stomerij zouden vrijwel volledig zijn afgebrand.

De exacte omvang van de brand is nu nog niet bekend, maar duidelijk is dat de schade zeer groot is. Bij de nabijgelegen Lidl zijn brandweerlieden inmiddels binnen gekomen. Die lijkt nog deels in tact. Bij een winkel verderop proberen brandweerlieden met een kettingzaag binnen te komen om het vuur te blussen.

Door de brand zijn grote rookwolken tot ver in de omgeving te zien. De oorzaak is nog onduidelijk. Of er gewonden zijn gevallen door het vuur, is eveneens niet bekend.



De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert buurtbewoners die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Ook wordt geadviseerd op afstand te blijven en om de ventilatie uit te schakelen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er mogelijk asbest aangetroffen in het pand. Ook is er mogelijk gas gelekt.

De winkel was op 14 januari van dit jaar voor het laatst geopend. Uiteindelijk heeft Spar wegens gebrek aan vooruitzichten besloten te stoppen met het filiaal.

