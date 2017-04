Zes keer bijzonder wonen in Nijmegen

1. 772 vierkante meter woonruimte

Deze exclusieve villa aan de Nijmeegse Kwakkenberg is gelegen in een 'bosrijke omgeving'. De woning uit 2008 beschikt onder meer over een wellnessruimte met een aparte fitness en een zwembad. Het perceel is 3.095 vierkante meter groot. Let op: deze woning is niet te bezichtigen tijdens Open Huizen Dag.

Volledig scherm De tuin van de villa. © Strijbosch-Thunnissen Makelaardij

2. Goedkoopste huis van Nijmegen

Een iets minder dikke portemonnee? Dan kan je wellicht een kijkje nemen bij deze bovenwoning aan de Hillekensacker in Neerbosch. De verkopende partij vraagt voor dit huis van 47 vierkante meter een prijs van 93.500 euro. Daarvoor krijg je een op het oog nette bovenwoning met één slaapkamer.

Volledig scherm De woning aan de Hillekensacker in Nijmegen. © Kolmeijers Makelaars Nijmegen

Volledig scherm De woning aan de binnenkant. © Kolmeijers Makelaars Nijmegen

3. Wonen in een huis uit 1281

In het oude stadshart ligt deze middeleeuwse bovenwoning van zo'n 100 vierkante meter. De woning ligt in het Glashuiskwartier aan de Papengas. Enkele personen hebben zich met naar eigen zeggen 'gallisch doorzettingsvermogen' hard gemaakt voor de restauratie van de woningen. Voor 295.000 euro kan één ervan voor jou zijn. In dat aankoopbedrag zit ook een bedrag van 45.000 euro voor de verdere afbouw van het appartement.

Volledig scherm De middeleeuwse woning in het centrum van Nijmegen. © Leenaers Makelaardij

Volledig scherm De woning aan de Papengas van binnen. © Leenaers Makelaardij

4. Wonen op het water

Je kunt natuurlijk ook je toevlucht nemen tot het water. In Nijmegen staan nu zo'n vier woonboten te koop, variërend in prijs van 160.000 euro tot 369.000 euro. Voor een bedrag van 225.000 euro krijg je al een Nijmeegse woonboot met maar liefst acht kamers. Vanaf maandag is bijvoorbeeld deze woonark in de Nijmeegse Waalhaven te koop. Met twee slaapkamers en een grote berging. Meer informatie op de website van de makelaar.

Volledig scherm De woonboot in de Waalhaven is vanaf maandag te koop. © AWN Makelaar

Volledig scherm Het interieur van de woonboot. © AWN Makelaar

5. Wonen in huis van de Amsterdamse school

Bij dit huis uit 1923, gelegen in de wijk Hees, zie je elementen van de bouwschool 'De Amsterdamse School' terug. Vooral bij de rondingen in het metselwerk. Je moet wel een beetje van tuinieren houden, want het perceel is zo'n 873 vierkante meter groot. Vraagprijs: 650.000 euro.

Volledig scherm Het huis in 'Amsterdamse School'. © InBeeld Makelaardij

Volledig scherm De weelderige tuin. © InBeeld Makelaardij

6. Wonen in een Gaudi-huis

Hij zou nooit verhuizen, zei hij eerder. „Nee, dan moeten ze mij eruit schieten”, zei interieurarchitect Rob Hofmeijer in 2012. Toch deed hij zijn woning, in de volksmond ook wel bekend als de 'Nijmeegse Sagrada Familia', in de verkoop. Zijn woning wordt gekenmerkt door de ronde bogen en felblauwe kleur. Je woont weliswaar naast het spoor, maar de woning is volledig geïsoleerd waardoor er nauwelijks omgevingsgeluid is. Of het huis nog steeds te koop staat, is overigens niet duidelijk.