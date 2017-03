Zoekactie naar lawineslachtoffer Mark gestopt

Nijmeegse thuishulpen beginnen voor zichzelf

12:22 NIJMEGEN - Elf Nijmeegse thuishulpen beginnen per april een eigen zorgcorporatie: Nijmeegse Zorg Hart. Eerst werken ze een jaar onder de hoede van zorgaanbieder TVN. ,,Over een jaar, als we als semi-zelfstandig bedrijf genoeg ervaring hebben opgedaan, beginnen we voor ons zelf", laat woordvoerder Erik Claus weten.