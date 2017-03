Zoektocht naar derde slachtoffer lawine hervat

Entrea zoekt mentorhuizen voor jongeren

9 maart NIJMEGEN - Mensen die jongeren uit de jeugdzorg een kamer willen bieden en hen in het dagelijkse leven willen begeleiden. Jeugdzorginstelling Entrea zoekt in de regio’s Rivierenland en Nijmegen zogeheten mentorhuizen. In april start een wervingscampagne.