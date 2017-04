'Toon de gewone man op televisie'

Frans Verheijen wil graag bij Jeroen Pauw aan tafel zitten. Want gewone mensen zoals hij komen er volgens de inwoner van Overasselt bekaaid vanaf, op tv en in de politiek.

Frans Verheijen kijkt bijna alleen nog naar tv-programma's met schlagermuziek op een Duitse zender of natuurfilms op National Geographic. Nederlandse praatprogramma's als De Wereld Draait Door, Pauw en RTL Late Night? Nee, dank u wel. Als hij toch een keer naar zo'n talkshow kijkt, dan ergert hij zich groen en geel. 'Daar zitten bijna alleen maar bekende Nederlanders. Die mogen dan ook dingen zeggen over onderwerpen waar ze helemaal geen verstand van hebben. En vaak hebben ze familieleden die dan ook mogen acteren en zingen. Dat zal wel allemaal goed zijn voor de kijkcijfers, maar de media vormen zo een clubje waar anderen maar moeilijk tussen kunnen komen', schrijft hij in een getypte brief aan de redactie.

Verfrissend

Thuis in zijn appartement in Overasselt gaat de geboren Nijmegenaar (86 jaar, maar nog kwiek en scherp van geest) er eens goed voor zitten. ,,Wat zou het mooi en verfrissend zijn als ze eens iemand uit het publiek laten vertellen hoe hij of zij het dagelijks leven ziet en ondervindt. De gewone man, in plaats van een bekende Nederlander."

Zwijgende meerderheid

De gewone man, dat zijn mensen zoals hijzelf, vindt Verheijen. ,,De zwijgende meerderheid, die geregeerd wordt door een minderheid." Overigens, zo heel gewoon is zijn leven niet: door puur toeval overleefde hij 22 februari 1944 het geallieerde bombardement op Nijmegen, hij zat bij de mariniers in Indonesië, als politieman ontruimde hij Nijmeegse kraakpanden, hij was lijfwacht van koningin Juliana en ME'er bij de onrustige kroning van Beatrix in 1980. Hij laat het plakboek over zijn leven zien dat hij voor zijn kinderen heeft gemaakt.

Armoede en honger

Hoe dan ook, hij heeft een schat aan levenservaring en vindt het jammer dat daar niets mee wordt gedaan. ,,Mensen van mijn leeftijd hebben de oorlog meegemaakt, armoede en honger gekend, en daarna hard gewerkt om de boel weer op te bouwen. Wij hebben wel iets te vertellen, ja. Als Pauw me zou uitnodigen, dan zou ik er naartoe gaan. Waarom niet?"

Dit is geen pleidooi om meer ouderen voor de camera te krijgen, ook de jonge gewone man moet meer met zijn neus op de buis. Maar zijn ergernis gaat veel verder dan de gasten op de nationale televisie. ,,Ook in de politiek wordt de gewone man niet gehoord."

Wel PVV, geen Wilders

Verheijen heeft vorige maand bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PVV gestemd. ,,Puur vanwege de vluchtelingen. Ik vind het goed dat we mensen in nood opvangen. Dat hebben we in het verleden ook gedaan en dat ging goed. Maar het zijn er nu te veel in een keer. Als er 25 gasten op je feestje komen, dan vind je dat leuk. Maar je bent ook blij dat ze 's avonds naar huis gaan. Ja toch?"

Dat de PVV niet in de regering zou komen, was van tevoren al duidelijk. ,,Wilders interesseert me niets. Ik moet er niet aan denken dat hij premier zou worden, dat wordt niks."

Meer referenda

Maar nu gebeurt er weinig met het geluid van de bijna 1,7 miljoen mensen die voor de PVV hebben gekozen. ,,Daarom moeten er veel meer referenda komen. Dan heeft de gewone man directe invloed op besluiten."