Waar haal je je gelijk bij juridische missers?

WEHL - Een rechtvaardiger juridisch systeem, daarvoor vecht Harry Teernstra uit Wehl al een groot deel van zijn leven. Nee, het is in Nederland geen bananenrepubliek, dat hoor je de 71-jarige Friese Achterhoeker ook niet beweren. Maar er valt veel te verbeteren.

Teernstra omschrijft het zo: ‘de hoeders van ons recht (advocaten, rechters, curatoren) zitten in een grote bel bij elkaar’. Je gelijk halen bij juridische missers is een hele opgave, dat heeft hij aan den lijve ondervonden. En dan gaat het niet om het strafrecht - voor missers in dat vakgebied is de laatste jaren veel aandacht - maar om het civiele recht.

Teernstra was 24 jaar, net afgestudeerd aan de sociale academie en liftend op weg naar Den Haag om een visum voor Tanzania af te halen. Hij zou ontwikkelingswerk gaan doen. Maar zo ver is het nooit gekomen. Teernstra werd die dag aangereden door een vrachtwagen en raakte in coma. Later werd een fikse hersenkneuzing geconstateerd. Hij raakte uiteindelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het kostte hem elf jaar om een redelijke schadevergoeding van de verzekeraar te krijgen. Daarbij gehinderd door zijn letselschadeadvocaat die ‘voor drie maanden slecht werk 30.000 gulden (13.000 euro) in rekening bracht’. „De tuchtrechter heeft de man berispt, maar daarmee had ik het geld van hem niet terug. Daarvoor had ik een lange procedure moeten aanspannen.”

Dat deed hij wel tegen de neurologen, die na het ongeluk een verkeerde diagnose hadden gesteld, waarvoor ze werden berispt. In dat proces raakte Teernstra door een, naar zijn zeggen, fout van de rechtbank persoonlijk failliet verklaard. „Het grootste onrecht dat mij ooit is aangedaan.” De rechter-commissaris had die fout kunnen herstellen, maar die was maandenlang met verlof. „En daardoor gebeurde er niets.” Voor een procedure had Teernstra een advocaat nodig. Hij schreef 26 raadsmannen aan, maar niemand wilde hem verdedigen. Uiteindelijk zou het bijna een half jaar duren voordat het faillissement weer was opgeheven.

En zo komen we bij de kern van Teernstra’s kritiek: slachtoffers van juridische missers bereiken ‘in verontrustend veel gevallen’ de rechter niet. Omdat de daarvoor verplichte advocaat niet gevonden kan worden. „Advocaten vallen niet graag hun ambtgenoten aan. Bij gebrek aan een verplichte advocaat wordt de zaak dan niet behandeld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld medische letselschade bestaat er dan ook zo goed als geen jurisprudentie over juridische letselschade.”

Teernstra pleit daarom voor de inzet van ‘leken’, die omwille van het recht genoegen nemen met een onkostenvergoeding. Hun kracht is dat ze niet tot die eerder genoemde ‘bel’ horen, vindt Teernstra, die door zijn slechte ervaringen stichting AdvocaDur oprichtte. In vijftien jaar tijd stond hij tientallen mensen bij die verstrikt waren geraakt in het juridische web. Tegenwoordig doet hij het rustig aan.

Over leken gesproken, die zouden ook toegevoegd moeten worden aan de strafrechtspraak, zoals in Duitsland gebruikelijk is. „Die horen niet bij ‘de bel’ en hun kritiek is niet incestueus zuinig.”

En als we dan toch bezig zijn, dan zou Teernstra ook graag zien dat de strafmaat inkomensafhankelijk wordt, zoals gebruikelijk in onder meer Finland. Daar moest twee jaar geleden een miljonair nog 54.000 euro betalen omdat hij 23 kilometer harder reed dan toegestaan. „Toen ik zestien jaar was moest ik 25 gulden betalen voor het rijden door rood licht. Dat stond gelijk aan drie maanden de krant rondbrengen. Terwijl een rijk iemand hetzelfde moet betalen. Bijna 50 jaar later is dat nog altijd even onlogisch als onrechtvaardig.”