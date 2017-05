Achterhoek sneller, veiliger en beter bereikbaar

ACHTERHOEK - De ingrijpende vernieuwing van de N18 is positief voor de noord-zuid-verbinding in de oostelijke Achterhoek. Maar er moet nu wel meteen worden nagedacht over verbetering van het oost-west-vervoer. Die moet zorgen voor minder reistijd, meer verkeersveiligheid en een betere ontsluiting van de bedrijvenparken De Laarberg en Gaxel.

De Achterhoekse gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland willen samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. 'Vanuit de Duitse buurgemeenten wordt hier ook om gevraagd', stelt Winterswijk, dat een speciale relatie met het Duitse bedrijventerrein Gaxel heeft. De gemeente wil met de Duitse buren een bedrijvenpark ontwikkelen. Dat begint met de bouw van een dienstencentrum bij de grensovergang, mogelijk in 2018.

Studie

De drie gemeenten in de oostelijke Achterhoek hebben een 'strategische economische studie' naar een betere oost-west-verbinding laten maken. Die gaat vooral over de verbinding van de Laarberg, het bedrijvenpark tussen Groenlo en Eibergen, met Vreden. 'Een verdere studie naar het oostelijke (Duitse) traject is een wenselijke vervolgstap', stelt Winterswijk.

Volledig scherm Reistijden Achterhoek © Rik Bors Burgemeester Joris Bengevoord: ,,We moeten breder kijken. De conclusies van het rapport onderstrepen we allemaal, we willen allemaal dat de reistijd richting A1 en A31 omlaag gaat. Het gaat ons ook om een goede verbinding van Winterswijk met Vreden.’’

Twintig minuten

De Achterhoekse gemeenten hebben al eerder gesteld dat een regionaal bedrijventerrein binnen twintig minuten rijden van een autosnelweg moet liggen. Dat wordt voor de Laarberg nu niet gehaald. Naar de snelweg bij Hengelo-Enschede is het 37 minuten rijden, via Lochem naar dezelfde A1 is dat dezelfde tijd. Via Zutphen is het zelfs 51 minuten. De A18 vanaf Varsseveld is dichterbij, maar dan is het nog een hele rit naar Arnhem en Apeldoorn.

In het rapport wordt nog geen concreet voorstel gedaan: er wordt nu simpelweg een rechte lijn getrokken tussen de Laarberg en de Duitse grens en de Laarberg en Borculo, vanaf een nieuwe rotonde in de Deventer Kunstweg. Conclusies worden er al wel getrokken: een verbeterde verbinding stimuleert de ontwikkeling van de Laarberg. Het stimuleert bedrijfsvestiging, waardoor er 20 tot 25 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Daarnaast wordt de reistijd richting de A1 verkort. Kleinere wegen worden ontlast, wat gunstig is voor de verkeersveiligheid.

Vier minuten voordeel

Dat reistijdvoordeel is niet indrukwekkend: het scheelt op papier vier minuten. Het voordeel voor de Deventer Kunstweg (Groenlo-Borculo) is groter. Functie en gebruik van die weg kloppen niet meer. Deze weg wordt nu teveel gebruikt door middel- en zwaar vrachtverkeer.

De onderzoekers: 'Het resultaat is een verkeersonveilige weg, waarop bovendien de maximumsnelheid structureel wordt overschreden.' Dat wordt nog erger als De Laarberg verder groeit. De verwachting is dat het verkeer over deze weg over ruim tien jaar 28 tot 49 procent toeneemt. Datzelfde geldt voor de Vredenseweg, de verbinding tussen Groenlo en Vreden.

Niet klaar