Agenten vinden zwaargewonde kat zonder voetjes in Vragender

Als Olette de poten van de kat goed bekijkt, ziet ze meteen dat het helemaal mis is. ,,De voetjes waren weg, er staken alleen botten uit zijn pootjes. Ook aan de zijkant van de kat zat een flinke wond. ’’ Hoe de kat zo ernstig gewond kon raken is niet duidelijk. ,,Helemaal zeker weten, doen we het niet. Maar gezien de verwondingen vermoeden we dat hij is overreden door een maaimachine. We krijgen wel eens vaker een melding van een dier dat onder een maaimachine is gekomen, maar meestal gaat het dan om jonge reeën. Een kat komt eigenlijk nooit voor.’’



Omdat de kat zo zwaargewond was, werd direct de dierenarts ingeschakeld. ,,Die zag meteen dat we de kat beter uit zijn lijden konden verlossen’’, vertelt Olette. Daarop heeft het dier een dodelijke injectie gekregen.