Brand bij plasticverwerker in Lichtenvoorde

Collecte voor het goede doel tijdens carnaval in Groenlo

21 februari GROENLO - In Groenlo komen tijdens carnaval opnieuw speciale collectebussen te staan waarin carnavalsvierders munten voor een goed doel kunnen doneren. Dit keer is dat de actie Samenloop voor Hoop, waarvoor Grollenaren zich in juni sterk gaan maken.