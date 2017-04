Het paasvuur komt in Zieuwent uit de kerk, Meddo heeft vuurwerk

De ongeveer 7500 bezoekers die in Meddo naar het paasvuur kwamen kijken kregen vooraf een grote lichtshow voorgeschoteld, met vuurwerk. Daarna werd de brandstapel met een grondoppervlak van ongeveer 15 bij 15 meter in brand gestoken. In het kerkdorp bij Winterswijk gaat het feest nog tot in de vroege uurtjes door.



Het achtste paasvuur dat zondagavond is ontstoken in Loo, heeft duizend man op de been gebracht. De tien meter hoge ‘brandstapel’ in de Loowaard trok zelfs inwoners van Pannerden.