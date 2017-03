Man (79) dood gevonden in vijver in Lichtenvoorde

Volle Oude Calixtuskerk keert zich tegen megastallen: nog geen besluit

7 maart GROENLO - Vier van de vijf insprekers oogstten gisteravond applaus van de vele buurtbewoners in de Oude Calixtuskerk in Groenlo, tijdens de raadsvergadering waarin de mogelijke komst van twee megastallen in een LOG (landbouwontwikkelingsgebied) werd besproken.