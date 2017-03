Mueller BV kiest voor regionaal bedrijvenpark Laarberg

Gemeentekantoor in Lichtenvoorde geopend 'zonder toeters of bellen'

1 maart LICHTENVOORDE - Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre heeft woensdagmorgen het vernieuwde gemeentekantoor in Lichtenvoorde 'zonder toeters of bellen' geopend. ,,Want wi'j bunt nuchtere Achterhoekers."