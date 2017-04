Organisatie Zwarte Cross koopt deel festivalterrein

De feestlocatie met wijnboerderij in Lievelde handelt de boekingen van dit jaar nog af en gaat dan helemaal over in handen van De Feestfabriek BV. De laatste drie hectare wijnranken worden momenteel gerooid en worden als weiland bij het festivalterrein voor de komende Zwarte Cross getrokken.

Eigenaar Clemens Weenink, die na het stoppen met zijn boerderij in 2006 Wijndomein Besselinkschans opzette, heeft mede om gezondheidsredenen de horecagelegenheid met wijngaard te koop aangeboden bij De Feestfabriek. ,,Dat speelt mee’’, antwoordt Weenink desgevraagd. ,,En geen van de kinderen had interesse het over te nemen. Toen hebben we er na een gesprek met de Zwarte Cross een klap op gegeven. We zijn er heel tevreden mee.’’

Zwemvijver

Het Wijndomein grenst aan het evenemententerrein op de Besselinkschans, de thuishaven van de Zwarte Cross. Dat betekent dat het festivalterrein van de Zwarte Cross verruimd wordt en dat ook de vorig jaar door Weenink aangelegd zwemvijver bij het evenement wordt betrokken. ,,De vijver is een welkome aanvulling voor de Zwarte cross van dit jaar, die wordt bij het festivalterrein getrokken’’, zegt Ronnie Degen van De Feestfabriek.

De Feestfabriek en de gemeente Oost Gelre lichten woensdagmiddag de plannen voor de toekomst toe bij het Wijndomein. ,,Dan doen we alles uit de doeken’’, zegt Degen. ,,We gaan een langdurige overeenkomst met gemeente en grondeigenaren aan, voor tien jaar. Daarom was de aankoop van het wijndomein voor ons, uit strategisch oogpunt voor de lange termijn, van groot belang. We hebben de kans maar gegrepen.’’