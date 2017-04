Stukje plexiglas Lancaster als voor kleinzoon als eerbetoon aan opa

Mark Baker is in het gezelschap van zijn vader Ian, die in 2014 de plek van de crash bezocht waarbij alle zeven bemanningsleden het leven lieten. ,,Mijn opa was 22 jaar en mijn vader was toen een jongen van veertien maanden’’, zegt Mark Baker (47), die niet alleen op de 'crashsite' aan de Grensweg, maar ook in het Crash Museum in Lievelde zijn ogen uitkijkt. ,,Look, a German machinegun, I never saw it before’’, zo wijst hij naar één van de glazen vitrines aan de wand.