Twee minderjarigen betrokken bij mogelijk zedendelict Groenlo

De twee kennen elkaar en hebben elkaar zaterdagavond ontmoet op een eilandje in een gracht in de voormalige vestingwerken van Groenlo, Halve Maan genaamd.

Aangifte

Wat er precies gebeurd is, maakt de politie niet bekend. Feit is dat het meisje na afloop aangifte heeft gedaan van 'een mogelijk zedendelict', aldus een politiewoordvoerster. In Groenlo deed eerder de ronde dat het zou gaan om de verkrachting van een meisje .

De jongen is na verhoor heengezonden. Of er strafbare feiten zijn gepleegd en of het Openbaar Ministerie vervolging instelt, is nog niet bekend. In verband met het onderzoek was het eilandje van zaterdagavond tot zondagmiddag afgesloten.