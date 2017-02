'Zilver' voor project Het Bariet en Marianum in Lichtenvoorde

Lichtenvoorde gaat voor bruisend centrum

16 februari LICHTENVOORDE - De herinrichting van de omgeving Bonifatiushof/Nieuwmarkt is het eerste speerpunt van het Programma Lichtenvoorde. „De aanpak in Groenlo heeft fantastisch gewerkt, we hopen op eenzelfde effect in Lichtenvoorde en dat is een bruisend centrum", zegt wethouder Vincent van Uem van Oost Gelre.