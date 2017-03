Achterhoekse innovatieprijs voor 'Mamaloc'

Projectmanager Ronald Reurink van Trios uit Neede en Mark Janssen van JPT uit Borculo vertelden op het Innovatiefestival bij ICER in Ulft dat het om een techniek gaat die uniek in de wereld is. Die is bedacht door het Nederlands Kanker Instituut en Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis met de universiteit Twente, en wordt nu geïntroduceerd in de markt door Sirius Medical Systems uit Oirschot. Reurink: ,,We hebben er scholder an scholder aan gewerkt.''