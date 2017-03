Achterhoekse natuur wereldberoemd dankzij fotograaf uit Silvolde

Wie denkt dat Bouman wel hele dagen in vermomming en met telelenzen in de natuur in de weer is: hij heeft er ook een baan van 20 uur naast als psychiatrisch verpleegkundige. „Het vult elkaar prima aan, het houdt me voor beide activiteiten fris”, zegt Bouman, die zijn hobby ontdekte toen hij in 1992 in Zwitserland werkte. „Het was daar zo mooi dat ik anderen dat thuis wilde laten zien, dus kocht ik een camera.”