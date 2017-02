Man uit Gaanderen die bekende aanviel met zoutzuur voor de rechter

Karper is terug in Westendorpse Bielheimerbeek

23 februari WESTENDORP - Ruim twee jaar geleden stierf het grootste deel van de karpers in de Bielheimerbeek in Westendorp. De vis is nu weer terug: woensdagmiddag ter plekke in het water geholpen door de Hengelsport Federatie Midden-Nederland.