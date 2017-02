Opkoopregeling koeien binnen 1 dag vol

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken dinsdag desgevraagd. Staatssecretaris Martijn van Dam betaalt boeren in deze ronde 1.200 euro per koe. Nederland moet de uitstoot van stikstof terugbrengen en daarom is de regeling opgezet, grotendeels met geld uit de sector en uit Brussel. In totaal is 50 miljoen beschikbaar in drie ronden.

Loten

De grote belangstelling heeft tot gevolg dat de boeren die zich hebben gemeld moeten loten om een plek in deze ronde. Er is geld om ongeveer tienduizend koeien te kopen. EZ wil proberen uiterlijk over vier weken te laten weten welke veehouders in aanmerking komen voor subsidie in deze ronde. Volgens de woordvoerder volgt snel een bestuurlijk overleg over de vraag wanneer de volgende ronde plaatsvindt. Het aankoopbedrag per koe is dan 900 euro.