Uitgebroken koe neemt man op de hoorns in Voorst

Festival Hootchie Koe: voor het hele gezin en de hond

14 mei VARSSEVELD - Dansend op blote voeten of liever onderuit gezakt in een Nozem Oil kussen genieten van live-muziek. Het gemoedelijke cultuur- en muziekfestival Hootchie Koe in Varsseveld is er voor het hele gezin. Ook vandaag (zondag) is het festival nog te bezoeken.