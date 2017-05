Bij Taste in Wageningen bestel je een ober via de tablet

Over de TongWAGENINGEN - Bij Taste aan de Markt in Wageningen bestel je gerechten via een tablet. Als je een ober nodig hebt, klik je op tabblad 'ober'. Over tien jaar weten we waarschijnlijk niet beter.

In het centrum van Wageningen zitten de horecazaken schouder aan schouder en elke vierkante meter wordt benut voor terrasstoelen. Ik loop binnen bij Taste, waar bijna alle tafels, hoog en laag, deze zaterdagavond bezet zijn.

Een uitbundige ontmoeting met een alerte vrouw in de bediening is de start van de avond. Ze wijst ons de laatste lege tafel aan, op een prima plek tussen het raam en de bar. De jas gaat over de stoelleuning en ze komt snel ter zake met een uitleg over de tablet.

Dinnertablet

Zonder scherm krijg je hier geen eten, want bestellingen doe je via de dinnertablet. Ze benadrukt nog even onder welke knop je water kunt bestellen, wat een vervelend gevoel oplevert. Want 5 euro moeten betalen voor water is al irritant, en helemaal als dat gepusht wordt.

Bestelknop

Wij bestellen twee drankjes op de tablet en werkelijk een minuut na de tik op de bestelknop staat de verfrissing voor onze neuzen. Het werkt dus. De keuze is reuze bij Taste. Ik heb ze niet exact geteld, maar schat dat er zeker 50 verschillende gerechten uit de keuken kunnen komen. Het zijn kleine gerechten, die je als tapas deelt met elkaar.

En die ook nog eens razendsnel gemaakt worden in de keuken, want binnen 10 minuten komt de bediening een grote houten plank brengen met het eerste rondje tapas. Door het systeem met de tablet en doordat het razendsnel wordt bezorgd, voelt het alsof ik online eten bestel en het thuis wordt bezorgd, met dat verschil dat het niet thuis maar aan de restauranttafel wordt geleverd.

Smoezelig

Volledig scherm Bestellen via de tablet. © Paul Rapp Mijn oog valt meteen op het courgettesoepje dat in een glaasje wordt geserveerd. Het ziet er smoezelig uit. Op de soep een vettige laag en het ruikt veel te sterk naar truffelaroma. Dit is echt een matige soep. Als ik dat meld, krijg ik een aspergesoep die beter is. De paté in de mini-weckpot heeft een fijne structuur en smaakt prima met de stukjes zoete appel en zure kappertjes. Alleen is de hoeveelheid paté niet in verhouding met de kleine hoeveelheid toast.

De bietencarpaccio is lekker in combinatie met de verkruimelde sterke geitenkaas en de zoete azijn. Het laatste gerechtje van deze ronde is een vegetarische salade die werkelijk alle kanten op schiet met stukken meloen, kaaskoek, olijven, kappers, dressing, een incabes en nog meer dressing.

De inrichting van Taste is sober maar best aardig met achterin de zaak een open keuken, altijd een mooie aanblik. Maar de lelijke bruine tegelvloer is bepalend voor het geheel.

We zoeken weer even verder op de tablet naar interessante gerechten. Op de website stond geschreven dat Taste zoveel mogelijk met producten uit de streek werkt. Die kom ik tegen bij de kalfsbitterballen en lamsworstjes van Ecofields in Wekerom. We bestellen onder meer deze gerechten en kijken even op de klok. Binnen 3 minuten hebben we ons glas wijn en na nog 3 minuten wachten staat daar een tweede plateau met gerechten. Het lijkt alsof de kok al met de bitterbal in de hand staat te wachten op een bestelling.

Vet

De bitterballen zijn goed gefrituurd met een knapperige dunne laag en lekkere vlezige vulling. Ook het andere gerechtje uit de frituur, krokantjes gevuld met kool en kerrie, zijn smakelijk met de dunne satésaus. Dat gaat goed dus. Maar de gebakken lamsworstjes zijn zo droog dat het lijkt alsof ze al eerder zijn gebakken en nu nogmaals in de pan zijn gedaan. De gerookte heilbot ligt samen met een vette dressing op een rostirondje. Her en der liggen wat augurkjes maar het geheel blijft vettig.

Nieuwsgierig was ik naar de crêpe met groene asperge, brie, salie en truffel. De brie overheerst, ik proef geen enkele asperges, en opnieuw knalt het truffelaroma over het gerecht heen. Ik eet nog de gemarineerde kippendijtjes, maar daar zit een bittere smaak aan die ik niet kan thuis brengen. Misschien uit een pan waar eerder iets anders in heeft gelegen?

Ober

Ik druk op het knopje ober. Heel simpel, en het werkt uitstekend, want binnen 20 seconden staat een vrolijke dame aan tafel. Als ik vraag om een karaf kraanwater, is dat geen enkel probleem.

We nemen nog twee gerechtjes voor het dessert. Een kleine perfecte crème brûlée en een bakje yoghurt met sinaasappel van de Kleine Hope, heerlijke friszure zuivel. We sluiten af, ik druk op de knop rekening en die arriveert, inderdaad ook heel vlot en is bescheiden.

Conclusie

Dit zou het ideale restaurant kunnen zijn om met kinderen te gaan eten. Bestellen via een scherm is helemaal hun ding en de wachttijden zijn minimaal. Alleen pleit ik voor tien minuten langer wachten als die tijd wordt besteed aan verzorgder eten.

De rekening

10 x tapas: 37,25 euro

2 x dessert: 4,35 euro

2 x frisdrank: 5,50 euro

2 x wijn: 8,00 euro



Totaal: 55,10 euro