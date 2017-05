Bijna voldaan bij restaurant Voldaan in Nijmegen

Over de TongNIJMEGEN - De combinatie van wijn en eten is bij Voldaan in Nijmegen dik voor elkaar. Alleen de smaken op het bord hebben nog wel een richtingaanwijzer nodig.

Voldaan is zakelijk goed in trek deze dinsdagavond. Het restaurant zit voor driekwart vol met mannen in kostuum en de voertaal aan veel tafels is Engels. Het grijze interieur van metaal en hout en de bediening in zwarte jurk en op hoge hakken maakt het geheel tot een plek waar je dineert in plaats van eet. Het contrast met de buitenkant verrast me even. De vrolijke, felgekleurde kussens, de lampionnen en paarse bloembakken stralen iets heel anders uit dan de zaak binnen.

We zijn welkom. Dat straalt de eigenares aan alle kanten uit. En dat is heel erg fijn starten. We krijgen een tafel met uitzicht op de kok in de keuken. Het interieur is met zorg gekozen, van de fijne stoelen tot de goede maat van de tafels en het stoere staal en de kurk tegen de muur.

Keuzestress

De menukaart dan. Die veroorzaakt meteen keuzestress omdat er veel op staat wat ik graag zou willen proeven. De kaart is een mix van innovatieve smaakcombinaties en klassiekers. Wat doet de kok met een roos van wortel? Ik moet even denken aan de snijwerkkunst bij de Chinees, maar dat is het vast niet.

De wijnkaart staat niet op papier, maar de eigenares is de wandelende wijnkaart, zegt de bediening. Ze is gehaast en dat is te merken. We drinken een glas wijn, eten een amuse en wachten dan best lang op ons eten en op de 'walking wijnkaart'.

Quote De olie met smaak van den is lekker, maar van het brood snap ik niets. Ellen Willems Als je het gevoel hebt dat je bent vergeten, is dat niet goed. Maar als de eigenares aan tafel komt, maakt haar vrolijkheid, aandacht en bijzondere wijnadvies alles goed.

Mosselen

De Spaanse Muscatel zou door kunnen gaan voor een zoete dessertwijn, maar de wijnmaker koos voor 10 procent sauvignon blanc, wat het tot de perfecte wijn maakt voor bij mosselen met room en zoete venkel. Ik eet een paar mosselen van mijn gast en ben jaloers op de heerlijke combinatie. Dit is waar je naar zoekt als het gaat om wijn en spijs-combinaties. Mijn goede chardonnay drink ik bij twee heerlijke geconfijte kwartelboutjes die op een nestje pasta liggen. De saus is romig en zacht maar had meer pit mogen hebben.

Dan komt een rare uitschieter op tafel. De olie met smaak van den is lekker, maar van het brood snap ik niets. Het is donkerbruin, droog en het zout en de komijn knalt over de zachte olie heen.

Zacht

Als hoofdgerecht kies ik voor avontuur. Coquilles eet ik zelden als hoofdgerecht, maar nu wel. Subtiel gegaard ook, met doperwtenpuree en eilandjes van risotto met groene asperges. Dat is allemaal zacht en nog zachter van smaak, maar de gerijpte geitenkaas brengt pit in het geheel, net als het zure van de verse framboos, die uitermate goed smaakt bij de zoetige coquille. De sla is kort verhit maar daardoor wat uitgedroogd en ook niet zo mooi meer.

Klassieker

Mijn gast kiest de kalfsstoofschotel ossobucco. Een Italiaanse klassieker waar je de tijd voor moet nemen, want het is slow cooking op z'n best, waarbij door de langzame garing het vlees van de schenkel komt en de groenten een rijke saus vormen. Maar helaas, het vlees is nog te stevig en we missen de saus en de frisse gremolata van knoflook, peterselie en citroenschil.

De groenten van de stoofpot zijn verdwenen, maar de kok heeft daarentegen prei, bospeen en een dikke stroop van biet naast het vlees gelegd. De polenta is tot een grote vierkante chip gefrituurd. Eigenlijk zijn het twee gerechten op een bord; een kalfsschenkel en de groenten. Ze versterken elkaar niet.

Geprikkelde neus

Volledig scherm Een gerecht bij Voldaan in Nijmegen. © Paul Rapp We eten nog een dessert, waarbij mijn neus vooral wordt geprikkeld. Het stukje gebakken banaan ruikt vet, dat is niet fijn aan het eind van een diner. Het dessert bestaat verder uit prima onderdelen als een kokostaartje en een zachte substantie van bosbes. Los best lekker, maar het geheel komt absoluut niet bij elkaar. De grote hoeveelheid donkere kruimels met donkere chocoladesmaak doet daar ook geen goed aan. Dit dessert weet duidelijk niet wat het moet zijn.

Candybar

Lion Deconstructed heet het dessert van mijn gast, inderdaad geïnspireerd op de candybar Lion, met gepofte rijst en in het goede ijs de caramel. Hier passen de donkere kruimels wel weer heel goed.

Het einde van de avond bij Voldaan nadert. En dat merk ik vooral aan de opruimgeluiden in de keuken en de bediening die ons niet meer ziet. Je rekening moeten ophalen vind ik slordig.

Conclusie