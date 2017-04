De Firma in Nijmegen voelt als een club aan zee

Over de TongNIJMEGEN - De Firma aan de Waalkade in Nijmegen heeft een nieuwe look en een nieuwe chef. Wennen hoeft het volk niet. De zaak zit stampend en dampend vol.

De interieurontwerper heeft zeker langs fraaie kusten gezworven. In het mediterrane Frankrijk of surfoorden waar het wit van de stranden en het blauw van de zee de hoofdrol spelen. We zijn aan de Waalkade, maar het voelt als een club aan zee. Wit en turquoise spelen een hoofdrol. En groene planten.

Een frisse binnenkomer, helemaal als de razenddrukke dame achter de bar ons meteen met grote glimlach opmerkt. Ze heeft een tafel boven voor ons, maar ze wacht even op de groep die achter ons binnen komt. In optocht gaan we de trap op.

We hebben het laatste tafeltje dat op deze bovenverdieping nog vrij was, met zicht op zeebaarsen op ijs en een enorme parmigiano (Parmezaanse kaas). De bediening en de keuken moeten hard lopen en wij zien een tijd niemand aan tafel. Ik wenk en glimlach maar eens naar een vriendelijke ober die zich verontschuldigt en de bestelling voor twee glazen wijn noteert.

Shared dining

Echt van start gaan we met een dame die een duidelijke uitleg geeft over het concept van shared dining, oftewel samen eten van de schalen op tafel. Na ruim een uur krijgen we onze gerechten in vier schalen. Ze passen niet op ons kleine ronde tafeltje; best maf als dit nu juist het concept is.

De tartaar is van grof gesneden tonijn, aangemaakt met sojasaus en een fijn gesnipperd uitje. De toast bij het gerecht is vanochtend al geroosterd en is inmiddels taai. De 'Pimientos de Padrón', Spaanse groene pepers, zijn geblakerd en overgoten met goede olijfolie en zeezout, simpel maar lekker.

De gele en rode bieten, geroosterd en daarna ontdaan van de schil, vormen de aardse smaak in een salade met heel veel smaken maar toch ook nog harmonie.

Verdwaald

Ceviche van makreel, mandarijnendressing, snippers Parmezaanse kaas en knisperige stukjes caramel met macadamianoot is heel veel in een schaal, maar het past qua smaak prima. Alleen die ene gedroogde cranberry kan ik niet thuis brengen, die is wellicht verdwaald.

Inmiddels denkt een stel naast ons erover om een lege broodplank in de vensterbank te zetten wegens ruimtegebrek. Wij zetten een lege schaal op een vrijgekomen tafel naast ons. En we gaan verder met de Bulgogi, een Koreaans rundvleesgerecht, geschroeid en met een zoetige smaak van de ketjap en pit van de rode pepers. Het vlees heeft bite en is mals.

Zeebaars

Bij de aanblik van de zeebaarsen had ik geen twijfel en moest het de vangst van de dag voor ons zijn. De sommelier van De Firma, en eigenlijk iedereen hier in de bediening, heeft het talent om rustig en aanspreekbaar te blijven ondanks de enorme drukte. Hij vertelt een leuk verhaal over de wijn die hij aanbeveelt bij de zeebaars, zonder dikdoenerig ingewikkeld te doen. Uiteindelijk gaat het om de smaak van de Spaanse Rosell Mir 'Marc Mir', die door de houtopvoeding een heel gulle witte wijn is. Voor bij de vis dus.

Visbestek

Quote Het beste chocoladetoetje zouden ze hier maken, zo zegt de kaart. Niets mis met het toetje, maar dat vind ik overdreven. Ellen Willems De zeebaars, mild gekruid met Arabische specerijen, wordt geserveerd in een pan waar die na het bereiden in is gelegd. Ik hoef bij een lekkernij als verse zeebaars weinig meer, maar een visbestek is wel handig. Ik hoor een tafel naast mij vragen of er nog graat in de vis zit en zie ze even later de vis aansnijden als een schnitzel. Een hele vis serveren vraagt om een vismes en soms ook om hulp. De zeebaars is trouwens vers, goed gebakken en dus heel lekker.

Bij vis horen traditioneel worteltjes. Niet dat ik ze daarom wil, maar wel als ze geroosterd zijn. Maar deze wortels zijn geroosterd maar inmiddels koud en daar combineert dan zelfs crème fraîche met amandel niet meer mee. Dat is jammer, want ik vind juist de hoeveelheid leuke groentegerechten hier heel tof. Zoals de bloemkool, precies voldoende gaar en geroosterd met een saus van duidelijk paprika met iets tomaat.

Onplezante geur

Tegen tienen is het met deze hoeveelheid mensen behoorlijk warm geworden. Hier is geprobeerd om zo veel mogelijk mensen in één ruimte te laten eten. Dat geeft een bruisende sfeer, zal de optimist zeggen. Maar ook lawaai en naar mate de avond vordert zelfs een onplezante geur waar zelfs de planten niet tegen aan kunnen filteren. Ik vind het echt jammer van deze mooie zaak, de leuke bediening en fijne gerechten.

We eten nog een dessert. Het beste chocoladetoetje zouden ze hier maken, zo zegt de kaart. Niets mis met het toetje, maar dat vind ik overdreven. Een chocoladetaart zou voor die titel op z'n minst nog warm en zacht moeten zijn van binnen.

Conclusie